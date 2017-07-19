Auto Italia: Federauto, Commissione Ue riformuli proposte adeguate a mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - 'L'elemento di relativa novita' del mercato di novembre e' la crescita (prevedibile) delle immatricolazioni di autovetture Bev, spinte dai generosissimi incentivi (una tantum) Mase previsti nell'ambito delle misure Pnrr. Oltre questo, novembre non ha fatto altro che confermare il trend, caratterizzato dall'importante apporto numerico, in termini di targhe, da parte delle concessionarie e del noleggio, mentre il canale privato, nonostante l'incentivazione, non raggiunge i livelli dello scorso anno'. Lo ha detto Massimo Artusi, presidente di Federauto, commentando i dati del Mit sulle immatricolazioni di novembre in Italia, e sottolineando che "al netto dell'effetto dovuto agli incentivi Bev, il perdurante calo della domanda del canale privati e', a nostro avviso, espressione di due fattori di condizionamento. Il primo e' il livello dei prezzi, in particolare nelle soglie di accesso la mercato; il secondo, altrettante importante, e' il dibattito sul futuro quadro della normativa europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti'. Il settore sostiene il processo di decarbonizzare i trasporti, ma "non possiamo non rimarcare la rigidita' delle attuali norme Ue che impongono una transizione a tappe forzate, generando forti impatti su tutta la filiera automotive e influenzando in negativo il mercato. Chiediamo alla Commissione europea piu' realismo, neutralita' tecnologica e sostenibilita' economica delle misure", ha spiegato Artusi, accogliendo "con favore il riconoscimento da parte del Consiglio Ue dei biocarburanti e dei combustibili rinnovabili come vettori strategici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel trasporto su strada. E' fondamentale che questo riconoscimento venga rapidamente confermato dalla Commissione Ue, in linea con le dichiarazioni ufficiali della presidente Ursula von der Leyen". Secondo Federauto "e' tempo di decisioni chiare e ci auguriamo che quelle che andra' ad assumete la Commissione europea il 10 dicembre siano in linea con le aspettative del mercato".

Ars

