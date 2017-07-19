Dati
            Notizie Radiocor

            Auto Italia: Anfia, verso 2025 negativo, servono tutele Made in Europe

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - "Anche a novembre il mercato auto in Italia resta immobile e si prepara a chiudere l'anno con una variazione negativa". Lo ha detto Roberto Vavassori, presidente di Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, commentando i dati del Mit sulle immatricolazioni di novembre in Italia.

            Sul fronte della mobilita' elettrica, tuttavia, "si assiste ad un rialzo della quota di Bev immatricolate nel mese fino al 12,3% (era il 5% ad ottobre 2025), con oltre 15.000 unita', per effetto degli incentivi attivati lo scorso 22 ottobre, diventati una sorta di click-day che ha fatto impennare le prenotazioni dopo una lunga attesa dall'annuncio iniziale. Tuttavia, constatiamo con rammarico che le quattro vetture elettriche piu' vendute non sono prodotte in Europa", ha detto Vavassori, sottolineando che "in occasione della formulazione di questi incentivi, destinati alle autovetture elettriche, avevamo chiesto che venisse adottato un eco-score per privilegiare le vetture Made in Europe, ma la proposta non e' stata approvata dal Mase". Il risultato, dice, "e' sotto gli occhi di tutti: ad oggi, la maggior parte delle vetture vendute grazie agli incentivi ha zero contenuto locale e zero valore aggiunto per l'Europa. Serve una strategia europea di tutela del Made in Europe lungo tutta la catena del valore, con l'introduzione di una misura di local content che non sia limitata alle batterie'. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di novembre in calo del 23%, con una quota di mercato del 21,2%; allo stesso modo, le diesel calano del 34,1%, con una quota dell'8,3%.

            Negli undici mesi, le immatricolazioni di auto a benzina diminuiscono del 17,4% e quelle delle auto diesel calano del 31,7%, rispettivamente con quote di mercato del 24,8% e del 9,7%.

            Ars

            (RADIOCOR) 01-12-25 18:55:21 (0642) 5 NNNN

              


