Auto Italia: Anfia, servono misure per accelerare rinnovo parco circolante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 mar - Nel secondo mese del 2024, il mercato auto italiano mantiene segno positivo (+12,8%) anche considerando un giorno lavorativo in piu' rispetto a febbraio 2023 (21 giorni contro 20). "Mentre proseguono le attivita' del Tavolo Sviluppo Automotive al Mimit, si attende il Dpcm che dara' attuazione ai nuovi incentivi. Auspichiamo che la pubblicazione del Decreto sia quanto piu' possibile rapida, per evitare il prolungarsi dell'effetto attesa sul mercato e di un clima di incertezza tra consumatori e imprese, nonche' per vedere presto gli effetti di un ecobonus piu' attrattivo rispetto al precedente", ha detto Roberto Vavassori, presidente di Anfia.

Essendo a supporto della domanda e dell'accelerazione dei ritmi di rinnovo del parco circolante, "la misura dovrebbe soprattutto giocare da traino nell'adozione delle nuove tecnologie, anche grazie all'apertura del bonus a tutte le aziende, in particolare favorendo l'ulteriore diffusione delle auto a basse o nulle emissioni locali di Co2", ha detto Vavassori. Anfia, analizzando le immatricolazioni per alimentazione, segnala che le auto a benzina vedono il mercato di febbraio in aumento del 33,4%, con quota di mercato al 31,2%, mentre le diesel calano dell'11,8%, con quota al 14,6%. Nel cumulato dei primi due mesi, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 30,1% e quelle delle auto diesel calano del 10,2%, rispettivamente con quote del 30,9% e del 15%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, in febbraio, il 54,2% del mercato, con volumi in crescita dell'11,3% rispetto a quelli di febbraio 2023, mentre nel cumulato crescono del 10,4% con una quota del 54,1%. Tra queste, le auto elettrificate rappresentano il 44,3% del mercato di febbraio e il 43,6% del cumulato, in aumento dell'11,8% nel mese e del 9,8% nei due mesi. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili incrementano del 16,1% nel mese con una quota del 37,7% (nel cumulato crescono del 15,2% con una quota del 37,8%). Le auto elettriche hanno una quota del 3,4% nel mese e del 2,8% nel cumulato; le vendite aumentano del 3,1% a febbraio mentre sono in calo del 2,7% nel cumulato. Le ibride plug-in calano del 16,6% a febbraio e anche nel cumulato (-25,2%).

Ars

