Auto Italia: Anfia, mercato si sta riprendendo, bene elettrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - 'Il mercato auto italiano continua a crescere anche a marzo 2023, con un altro significativo rialzo a doppia cifra (+40,8%) in buona parte per via del confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-29,7%), che era stato impattato dall'effetto attesa per l'attuazione degli incentivi previsti dal Dl Energia dello scorso anno'. Cosi' Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), sottolineando che, in ogni caso, 'rispetto al 2022 - che rimane un anno particolare per via delle contingenze economiche che hanno colpito famiglie e imprese - il mercato si sta riprendendo'. In particolare, 'bene la crescita delle immatricolazioni di auto elettriche (BEV) nel mese (+78,1%), che, tuttavia, necessitano di una spinta maggiore per avere una piu' ampia diffusione'. In questo quadro, aggiunge Scudieri, 'riteniamo che una veloce rimodulazione delle misure di incentivazione vigenti possa aiutare a mantenere costante questo trend positivo, in modo da invertire la tendenza registrata lo scorso anno e chiediamo, quindi, che parte delle risorse avanzate dalla campagna di incentivazione 2022 vengano reinvestite nella fascia 0-20 g/km di CO2 degli incentivi 2023, aumentandone l'importo unitario'. Inoltre, prosegue, 'e' importante l'apertura alle persone giuridiche per le fasce 0-20 e 21-60 e il rialzo dell'incentivo al 100% anziche' al 50% per le societa' di noleggio' e, conclude, 'visto che la carenza di infrastrutture di ricarica e' ad oggi uno dei fattori che ostacolano una maggiore diffusione dei veicoli ricaricabili, ribadiamo la necessita' di imprimere una maggiore spinta allo sviluppo infrastrutturale, sia pubblico che privato, in primis a livello europeo, in riferimento all'iter normativo della proposta di regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)'.

