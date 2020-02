Auto Italia: Anfia, continua il calo delle vendite diesel -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - In riferimento al mercato per segmenti, a gennaio 2020 sono in diminuzione del 14,5% le immatricolazioni di vetture del segmento delle superutilitarie (i modelli piu' venduti sono Fiat Panda e Fiat 500) e del 9% quelle del segmento delle utilitarie, il cui modello piu' venduto e' Lancia Ypsilon. Le autovetture medie (il cui modello piu' venduto a novembre e' Fiat Tipo) vedono calare il proprio mercato del 2%, con le medie-inferiori in diminuzione del 3% e le medie superiori in crescita del 4%. In calo del 3% i Suv di tutte le dimensioni (il 17% delle immatricolazioni e' rappresentato da vetture del Gruppo Fca), che rappresentano il 40% del mercato, con i Suv piccoli (i piu' venduti sono Fiat 500X e Jeep Renegade) che mostrano una variazione nulla e i Suv medi e compatti in calo, rispettivamente, del 5% e del 6,5%, mentre i Suv grandi sono in lieve crescita (+0,9%). La variazione e' positiva anche per le immatricolazioni di monovolumi, che a gennaio aumentano del 9%. Infine, si segnala il forte calo delle auto superiori (-32,5%) e la flessione delle auto di lusso (-6%), mentre le sportive aumentano del 17%. Le marche nazionali, nel complesso, totalizzano nel mese 40.432 immatricolazioni (+0,3%) con una quota di mercato del 26%. I marchi di Fca (escludendo Ferrari e Maserati) totalizzano nel complesso 39.878 immatricolazioni nel mese (+0,2%), con una quota di mercato del 25,6%. Andamento positivo per il brand Fiat (+5,6%). Bene anche Ferrari (+50%), DR (+28,8%) e Lamborghini (+39,1%).

