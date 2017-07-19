Auto Italia: 2026 parte bene, +6,18% a 141.980 immatricolazioni gennaio -2

Fiat primo brand con quota 13,5%, segue Toyota/Lexus a 7,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - A gennaio i trasferimenti di proprieta' sono stati 451.266 a fronte di 474.480 passaggi registrati a gennaio 2025, con una diminuzione del 4,89%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 593.246, ha interessato per il 23,93% vetture nuove e per il 76,07% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in gennaio, i rialzi delle immatricolazioni piu' elevati, oltre a quelli di Leapmotor e Byd, sono stati quelli di Cupra (+51,7% a 1.712 unita'), Subaru (+63,96% a 182 unita') e Tesla (+74,75% a 713 unita').

Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Dacia (-40,77% a 6.791 unita'), Maserati (-57,14% a 66 unita') e Seat (-35,09% a 444 unita').

In relazione alle quote di mercato, a gennaio il brand Fiat, che l'anno scorso e nel 2024 aveva in due occasioni brevemente perso la prima posizione su base mensile, si conferma prima in Italia per quota di mercato con il 13,5% (+20,49% le immatricolazioni a 19,162). Fiat precede il 7,53% di Toyota/Lexus, che nelle tabelle del ministero sono conteggiate insieme (per fare un esempio, anche Citroen/Ds sono calcolate insieme), il 6,18% di Volkswagen e il 5% di Peugeot.

Ars

