Auto Italia: +14,67% a 119.853 immatricolazioni novembre, -11,63% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - I trasferimenti di proprieta' sono stati 415.438 a fronte dei 290.382 passaggi registrati a novembre 2021, con un aumento del 43,07%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 535.291, ha interessato per il 22,39% vetture nuove e per il 77,61% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in novembre, i rialzi delle immatricolazioni piu' elevati sono stati quelli di Tesla (+152,39% a 1.108 unita'), Dr (+184,9% a 3.194 unita') e Audi (+83,86% a 6.049 unita'). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Mitsubishi (-68,54% a 67 unita'), Jaguar (-48,86% a 112 unita') e Seat (-29% a 1.048 unita'). In relazione alle quote di mercato, alle spalle del marchio Fiat (-7,76% a 14.071 unita' le immatricolazioni, con quota all'11,74%), il marchio Volkswagen ha fatto registrare un rialzo delle immatricolazioni dell'11,34% a 9.717 unita', con una quota di mercato in rialzo all'8,11%. Il marchio Toyota, che ha una quota del 7,87%, ha venduto 9.432 auto (+36,95%), mentre Renault, con una quota del 4,34%, ha visto scendere le vendite del 10,82% a 5.201 unita'. Infine Peugeot, che ha una quota del 5,08%, ha visto salire le immatricolazioni del 30,7% a 6.092 unita'.

