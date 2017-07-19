Auto Italia: -0,6% immatricolazioni ottobre, Stellantis +5,2% -2

Exploit per Byd (+260%), male Ford (-33%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 nov - La performance di ottobre del gruppo Stellantis e' trainata da Citroen (+42,08%), Fiat, (+26,1%), Alfa Romeo (+22,93%) e Lancia (+16,4%), che hanno piu' che bilanciato il -23,21% di Peugeot e il -22,16% di Chrysler/Jeep/Dodge. Poco mossa Opel (+2,74%), mentre tra i marchi del gruppo ottobre e' risultato in calo anche per Maserati (-38,04%), pur con numeri naturalmente molto contenuti (114 vetture immatricolate). Tra le altre principali case, ottobre e' stato positivo per Skoda (+8,8%), male invece Ford (-33,33%), Hyundai (-13,76%), Nissan (-9,24%), Renault (-14,96%), Volkswagen (-10,81%) e Volvo (-23,84%). Exploit per le cinesi green di Byd (+260% a quasi 1.900 vetture), bene anche Cupra (+54% oltre i 2mila veicoli). Nei primi dieci mesi dell'anno complessivamente il mercato ha registrato una contrazione del 2,66% a 1.293.366 vetture immatricolate. Nello stesso periodo il gruppo Stellantis, sembra in base ai dati eleborati dalla casa su fonte Dataforce, ha immatricolato 367.321 automobili con una flessione del 7,6%. La quota di mercato e' cosi' scesa al 28,4% dal 29,9%.

