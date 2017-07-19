Auto: indicazioni Ue a Cina per offerte impegni prezzi elettriche importate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 gen - Il portavoce comunitario ha ribadito che 'il mercato europeo e' aperto ai veicoli elettrici provenienti da tutto il mondo, a condizione che arrivino rispettando il principio della parita' di condizioni'.

Da parte cinese si sottolinea che gli orientamenti comunitari contribuiscono 'non solo a garantire il sano sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Ue, ma anche a salvaguardare l'ordine commerciale internazionale basato sulle regole' (ministero del commercio).

Nel documento Ue viene indicato che gli esportatori possono decidere di includere un impegno di volume annuale come fattore che potrebbe attenuare le preoccupazioni relative al rischio di compensazione incrociata. Una durata limitata di applicazione del periodo di validita' (ad esempio, un periodo fisso o condizionato al ciclo di vita di un particolare modello) puo' costituire un'ulteriore possibilita' per mitigare nel tempo il rischio di compensazione incrociata.

Per prezzo di vendita al primo acquirente indipendente nella Ue si intende il prezzo di vendita di ogni singola transazione che deve rispettare il prezzo minimo all'importazione: se i prodotti esportati vengono rivenduti nel mercato Ue da un importatore collegato all'esportatore, il prezzo di vendita al primo acquirente indipendente dovrebbe essere comprensivo di tutti i costi sostenuti dopo lo sdoganamento all'importazione. In sostanza, l'importatore collegato sarebbe tenuto a dimostrare le spese generali, amministrative e di vendita effettive e a fornire un margine di profitto ragionevole. Ne consegue che, data la fattibilita' di un'offerta di periodo di validita', le vendite dirette a importatori indipendenti 'consentono un approccio piu' semplice per stabilire il prezzo di vendita ai fini del confronto con il prezzo minimo'.

Altro fattore importante gli impegni sui futuri investimenti nella Ue correlati ai veicoli elettrici a batteria elettrica: devono essere chiaramente definiti in termini di natura, portata, tempistica ed entita' finanziaria. Inoltre, e' necessario stabilire traguardi chiari e verificabili. Il mancato rispetto di tali impegni di investimento 'puo' costituire una violazione' dell'offerta, con conseguente revoca dell'accettazione e riscossione retroattiva dei dazi (maggiorati fino al 35% dall'ottobre 2024 in aggiunta al dazio base del 10%).

Oggi Bruxelles ha ribadito l'importanza del passo compiuto, tuttavia ha teso a 'non correre troppo' precisando che 'in questa fase di tratta solo di orientamenti' che saranno seguiti quando di esamineranno richieste da parte dei produttori cinesi (per ora solo una casa automobilistica l'ha avanzata).

E' presto per dire quale sara' l'impatto dell'applicazione dei flussi dell'importazioni dalla Cina. Stando alla previsione di McKinsey le auto cinesi esportate in Europa (non solo elettriche) potrebbero raggiungere la quota detenuta attualmente dai produttori giapponesi e coreani (14% e 9%). Per JATO Dynamics (fornitore di business intelligence per il settore automobilistico stabilito a Londra), i costruttori cinesi avrebbero quasi raddoppiato la loro quota di mercato in Europa al 4,8% tra gennaio e luglio 2025 rispetto al 2024.

