Auto: incontro a Bruxelles ministri industria Italia, Franca e Germania

A margine Consiglio competitivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - A margine del Consiglio competitivita' si sono incontrati il ministro delle imprese Adolfo Urso, la ministra dell'economia tedesca Katherina Reiche e il ministro dell'industria francese Se'bastien Martin per parlare del dossier auto in vista della revisione del regolamento Co2 da parte della Commissione Ue.

Urso ha indicato che sull'auto 'e' urgente agire in fretta e in modo coeso: all'industria dell'auto europea non servono palliativi, ma riforme chiare, immediate e pragmatiche, tanto per i veicoli leggeri quanto per quelli pesanti".

Aps.

