Auto: Guidesi (Lombardia), servono interventi Ue o rischio deindustrializzazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Inoltre, ha continuato Guidesi, 'per quanto concerne invece il settore siderurgico, apprendiamo con grande preoccupazione il rinvio di interventi in materia di Ets, fortemente richiamati da tempo dal "sistema lombardo"; allo stesso modo non vengono ancora inseriti limiti all'esportazione del "rottame ferroso" che per la nostra siderurgia rappresenta la materia prima', aggiungendo che un 'altro settore sul quale da tempo stiamo sollecitando interventi da parte della Commissione e' quello della chimica'. Secondo l'assessore lombardo, 'in questo caso ci attendiamo un'accelerazione del pacchetto a tutela del settore partendo da un intervento strutturale sui costi energetici oltre al cambiamento di un'impostazione regolatoria che ha sostanzialmente limitato il settore quasi da renderlo incompatibile con l'Europa'. Per Guidesi, 'sono solo alcuni esempi di un'aspettativa che non puo' essere disattesa perche' senza concreti cambiamenti regolatori la desertificazione industriale iniziera' a concretizzarsi.

Posticipo e temporeggiamenti ulteriori sono inaccettabili perche' tempo non ne abbiamo piu', sono a rischio milioni di posti di lavoro e interi comparti', concludendo che 'senza interventi da parte della Commissione la Lombardia si fara' capo di una protesta in rappresentanza della manifattura: lo faremo a tutela della nostra economia, del lavoro e del futuro dei piu' giovani'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 05-12-25 11:06:21 (0256) 5 NNNN