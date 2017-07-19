Auto: Guidesi (Lombardia), proposte Ue tardive, segnale positivo ma non basta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Le modifiche proposte dalla Commissione europea per rivedere il regolamento sulle emissioni nocive nell'automotive, con il target al 2035 che resta ma con maggiori flessibilita', "arrivano in maniera tardiva dopo un lunghissimo pressing soprattutto da parte nostra che, come Regione Lombardia, abbiamo guidato le altre regioni a livello europeo in un'interlocuzione con la Commissione affinche' potesse riaprire una strada omologata che era di tutta evidenza che portasse al suicidio completo dell'industria automotive. Il cambio proposto e' sicuramente un elemento positivo, ma non basta". Lo ha detto, parlando con Radiocor, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, sottolineando che "quello che e' stato fatto non basta assolutamente, e' un timidissimo segnale di riapertura e un segnale positivo, ma rimane un segnale timido. Se la domanda e' se tutto questo servira' a salvare l'industria automotive europea, la risposta e' sicuramente no". L'auspicio, secondo Guidesi, e' che quanto fatto "possa essere una base affinche' nei prossimi mesi si possa oltremodo correggere il tiro su una strada intrapresa che rischia di portare a un problema sociale che vale 13 milioni di posti di lavoro in Europa".

