Auto: Guidesi, in gioco sopravvivenza settore, a rischio aziende e posti lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - La strada intrapresa dall'Europa sull'automotive, se non sara' cambiata la rotta in modo deciso, "mette a rischio la sopravvivenza delle aziende, dei costruttori europei, la sopravvivenza dei loro fornitori, delle tante aziende che lavorano nel settore dell'automotive e dei tanti lavoratori del settore". Lo ha detto, parlando con Radiocor, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, sottolineando che "i numeri ci dicono che e' stata scelta una strada, quella del solo elettrico, che porta estremi vantaggi a competitori extraeuropei che hanno aggredito legittimamente il mercato europeo e che stanno vincendo la competizione". Per l'assessore, quindi, "e' bene cambiare questa strada, prima che sia troppo tardi". E per cambiare strada le modifiche ai regolamenti sulla decarbonizzazione proposti dalla Commissione europea non bastano, servono "ulteriori modifiche, nella speranza che comunque non sia tardi".

Regione Lombardia sara' "impegnatissima anche nei prossimi mesi per fare in modo che la politica faccia la sua parte, perche' cio' che e' stato presentato la scorsa settimana alla Commissione europea ha due passaggi fondamentali, all'interno del Consiglio europeo e all'interno del Parlamento europeo, dove potranno essere fatte alcune ulteriori modifiche", ha detto Guidesi, spiegando che "noi lavoreremo affinche' ci siano proposte per riaprire ulteriormente gli aspetti di neutralita' tecnologica, che vuol dire per noi dare la speranza vera al settore per avere una continuita' a livello europeo".

