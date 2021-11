Auto: Giovannini, c'e' un evidente problema di riconversione -2

In ritardo su impegni Cop 21: Cop 26 deve accelerare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Ricordiamo che a Parigi l'accordo fu raggiunto sostanzialmente nell'ultima notte, superando le resistenze dell'India soprattutto, ma anche della Cina", ha aggiunto il ministro ai microfoni di Sky Tg24 rispondendo alla domanda se si aspetta dalla Cop26 dei passi avanti rispetto alla Cop di Parigi del 2015. "Ci fu il presidente Macron - ha ricordato il ministro - che direttamente riusci' a trovare un accordo.

Rispetto agli impegni di Cop21 siamo indietro, siamo in ritardo, ed e' per questo che il senso che deve emergere da questa Cop e' di accelerazione e non semplicemente di prosecuzione in una tendenza che non basta. In questa tavola le responsabilita' sono da un lato storiche, soprattutto dei Paesi industrializzati nell'aver creato emissioni, dall'altro invece" e' importante 'cio' che succede adesso, ecco perche' l'impegno non solo e' necessario da parte di tutti, ma soprattutto dal settore privato: su questo ci sono stati degli impegni interessanti che se venissero realizzati, in particolare dal lato della finanza, potrebbero accelerare la transizione" ecologica.

