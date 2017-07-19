Auto: Giorgetti, imporre tecnologie per regolamento Ue distrugge industria

Governo a fianco settore, focus approccio multitecnologico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - "Le imposizioni delle tecnologie per legge, anzi per regolamento europeo, non sono una mera variabile nell'andamento delle immatricolazioni, ma sono il cuore del problema. Aver pensato di poter imporre il regolamento sugli standard sulla CO2, il monopolio di una tecnologia, ha distrutto l'industria europea, ma anche il mercato". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al convegno sul settore automotive organizzato da Federauto e in corso nella sede dell'Automobile Club di Milano. "Io l'ho detto gia' all'epoca del COP26 di Glasgow, qualche anno fa, dapprima solitario e poi insieme ad altri. Alcuni segnali sull'andamento delle immatricolazioni indicano che esistono altre strade realistiche per decarbonizzare il parco auto", ha spiegato Giorgetti, sottolineando che "per questo e' urgente ampliare, consolidare, accelerare le aperture che l'Unione ha concesso, anche all'impulso che questo Governo, cosi' come Federauto e insieme ad altri stakeholder, hanno impresso". In particolare, secondo il ministro, occorre lavorare su "un approccio multitecnologico, declinato in modo coerente nel pacchetto automotive e nella proposta di veicoli aziendali puliti". Su questi obiettivi "il Mef e ovviamente tutto il Governo continueranno a essere al vostro fianco", ha detto il ministro rivolgendosi alla platea, dove siedono esponenti del mondo automotive e delle associazioni di settore.

Ars

(RADIOCOR) 13-04-26 15:33:31 (0419) 5 NNNN