Auto: Geotab raggiunge i 4 milioni di veicoli connessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - Geotab, leader globale nell'ambito della tecnologia per i veicoli connessi, annuncia di aver superato i 4 milioni di attivazioni in tutto il mondo. Un milione di attivazioni negli ultimi 15 mesi, dato che riflette la crescente domanda di data intelligence finalizzata a supportare l'innovazione e la gestione avanzata delle flotte.

Da agosto 2022 i veicoli connessi attraverso i dispositivi di Geotab hanno percorso piu' di 89 miliardi di chilometri 'un dato pari a circa 594 viaggi verso il sole, un'enorme quantita' di dati. Siamo in grado di segnalare in anticipo quando un motore e' a rischio guasto o quando un veicolo e' a rischio collisione. Inoltre, stiamo incorporando l'intelligenza artificiale generativa per ridurre il tempo necessario per la raccolta e l'elaborazione dei dati", ha dichiarato Franco Vigano', Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab.

ami

(RADIOCOR) 12-11-23 15:29:02 (0213) 5 NNNN