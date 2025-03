Auto: Garavaglia (Lega), cancellazione da Pra mezzi fuori uso e' battaglia vinta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - "Esprimo soddisfazione per l'ok bipartisan alla cancellazione dal Pra delle vecchie auto vincolate da fermo amministrativo, finora inutilizzabili ma non rottamabili. In questo modo i Comuni potranno liberarsi di oltre 3,5 milioni di veicoli fuori uso che sostano nelle nostre citta'. Questo si traduce anche in vantaggio a livello ambientale poiche' si attiva un circuito di recupero responsabile, valore aggiunto per i nostri amministratori e per i cittadini. Una battaglia di assoluto buonsenso, portata avanti con convinzione dalla Lega attraverso un ddl a mia prima firma, vinta'. Cosi' Massimo Garavaglia (Lega), presidente della commissione Finanze del Senato.

