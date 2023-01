Auto: Fim, trattativa contratto ex Fiat proseguita con CnhI, Iveco e Ferrari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - Ieri e oggi e' proseguita la trattativa per il rinnovo del Ccsl ex Fiat con Cnh Industrial, Iveco Group e Ferrari sui temi di lavoro agile e professionalita'. Con Stellantis, queste tematiche - per cui il contratto prevede una normativa diversa - erano state gia' oggetto di discussione il 19 e 20 gennaio scorsi. Lo comunica Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl, in una nota, spiegando che in Cnh Industrial e Iveco Group e' tuttora in corso una sperimentazione sul lavoro agile, partita alla fine del 2022 e che terminera' al 30 aprile del 2024, definita solo da una policy aziendale. Circa l'85% dei lavoratori ai quali e' stata offerta questa possibilita' hanno aderito. Di fronte alla richiesta dei sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr di inserire nel Ccsl una normativa che, anche raccogliendo gli aspetti positivi della policy, regolamenti contrattualmente le condizioni di questa modalita' di prestazione, le societa' Cnh Industrial e Iveco Group hanno dichiarato l'indisponibilita' a contrattualizzare lo smart working prima del termine della sperimentazione (30 aprile 2024). Per quanto riguarda Ferrari, invece, la societa' e' disponibile a proseguire il confronto gia' avviato con le organizzazioni sindacali in sede aziendale ma senza aggiungere nulla al testo del Ccsl. Sul tema della professionalita', Cnh Industrial e Iveco Group si sono mostrate indisponibili in questa fase a uscire dai modelli tradizionale di lettura e di riconoscimento concreto delle professionalita' dei lavoratori. Ferrari ritiene invece che la professionalita' debba continuare a essere un tema di confronto all'interno dell'azienda con la Rsa, nella contrattazione specifica di Ferrari che verra' effettuata nel corso del 2023. La trattativa riprendera' con tutte le societa' il 6 e 7 febbraio per proseguire il confronto e per iniziare la discussione sulle questioni piu' strettamente salariali.

