Auto: Facile.it, ogni anno 136mila furti di veicoli e motocicli in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Le Regioni con meno furti sono il Friuli-Venezia Giulia con 239 episodi, il Trentino-Alto Adige (170) e la Valle d'Aosta, dove le auto rubate sono state appena 20. Nel Sud Italia si e' verificato il 45% dei furti totali, seguono il Centro (20%) e le Isole (16%). Facile.it ha redatto un breve vademecum in cinque punti per ridurre il rischio di furto. 1. Attenzione ai parcheggi "tattici". Evitate di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta. 2. Nessun oggetto in vista anche se di poco valore come cavetti, monetine, borse o sacchetti (sia pure vuoti). 3. Meglio il caldo: lasciare un finestrino aperto e' un rischio per la sicurezza. 4. Chiavi, telecomandi e dispositivi di sicurezza meccanici: meglio chiudere l'auto con la chiave per ridurre il rischio. 5. Sottoscrivere una polizza contro il furto.

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(RADIOCOR) 15-08-26 11:42:34 (0210) 5 NNNN