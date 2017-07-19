Auto: Facile.it, nel Lazio veicoli sempre piu' vecchio, a Roma eta' media 11 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - Dall'analisi di Facile.it emerge, inoltre, che c'e' una stretta correlazione tra eta' media del veicolo e costo dell'assicurazione Rc Auto: "Avere una vettura vecchia, quindi, non incide solo sulla sicurezza dei passeggeri e sulla sostenibilita' ambientale, ma anche sul premio medio da pagare", si legge nella nota. Secondo i dati di Facile.it, infatti, con un'eta' di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza e' di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un'anzianita' di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni.

Com-Cel

