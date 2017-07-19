Auto: Facile.it, nel Lazio veicoli sempre piu' vecchi, a Roma eta' media 11 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - Il parco circolante nel Lazio e' sempre piu' vecchio. Lo evidenzia una analisi di Facile.it secondo cui l'eta' media delle auto che viaggiano sulle strade della regione e' arrivata a maggio 2025 a 11 anni e 8 mesi, il 2,2% in piu' rispetto ad un anno prima. Nonostante l'incremento, il Lazio e' risultato essere la terza regione in Italia con le vetture piu' 'giovani'.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, nel Lazio, le auto piu' vecchie circolano a Rieti, dove a maggio 2025 l'eta' media era pari a ben 14 anni e 1 mese; seguite da quelle in provincia di Frosinone (13 anni e 7 mesi).

Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo Viterbo (13 anni e 2 mesi) e Latina (12 anni e 10 mesi).

Roma, invece, e' risultata essere l'area del Lazio dove circolano le auto piu' 'giovani' (11 anni e 5 mesi).

