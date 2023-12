Auto Europa: Unrae, a novembre +6%, dopo 16 mesi crescita inizia rallentamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Il mercato dell'auto in Europa viaggia da 16 mesi consecutivi con l'indicatore in rialzo, ma non piu' a doppia cifra. A novembre ha segnato +6% con 1,075 milioni di immatricolazioni (contro 1,014 milioni di novembre 2022). Il saldo dei primi 11 mesi dell'anno, con un totale di 11,799 milioni di immatricolazioni rispetto gennaio-novembre 2022, e' +15,6% (ma rispetto al 2019 il saldo e' ancora negativo a -10,8%).

Secondo un approfondimento di Unrae, l'unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, l'Italia fra i cinque Major Markets e' quello che cresce di piu', sia a novembre che negli 11 mesi. A novembre il nostro Paese segna +16,2%, la Francia +14%, il Regno Unito +9,5%, la Spagna +7%, mentre la Germania registra un -5,7%. Negli 11 mesi l'Italia segna +20%, il Regno Unito +18,6%, la Spagna +17,3%, la Francia +16,2% e la Germania +11,4%. Per volume di immatricolazioni l'Italia ricopre il quarto posto fra i cinque maggiori mercati, sia a novembre che negli 11 mesi. L'Italia continua, invece, a occupare l'ultimo posto fra i Major Markets nel mercato delle auto 'con la spina' (Ecv), sia nel mese che negli 11 mesi. "I dati mostrano il ritardo dell'Italia nel programma di transizione energetica. E non possiamo appellarci solo alle pur innegabili problematiche reddituali del nostro Paese, considerato che il Regno Unito, con un Pil pro capite a parita' di potere di acquisto in linea con quello italiano, ha una percentuale di Bev quattro volte superiore. Ma soprattutto, anche Paesi con Pil pro capite a parita' di potere di acquisto ben inferiore al nostro presentano una quota di Bev superiore: e' il caso del Portogallo con Bev al 17%, della Romania al 10,6%, della Slovenia all'8,5%, della Lituania al 7,3%', ha detto il direttore generale dell'Unrae, Andrea Cardinali, secondo cui "e' necessario correggere l'attuale schema degli incentivi per le fasce 0-60 g/Km, che non sta funzionando, tant'e' che a fine anno avanzera' il 72,5% dei fondi. Occorre includere tutte le persone giuridiche ripristinando l'importo integrale del bonus; eliminare il price cap o almeno riportarlo ai limiti precedenti tenendo conto dell'inflazione e aumentare i contributi unitari".

