Auto Europa: Unrae, 2025 leggermente positivo ma ancora -16% sul pre-pandemia

Per l'Italia serve rivedere fiscalita' per flotte "green" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Il mercato europeo delle autovetture archivia il 2025 con un bilancio leggermente positivo, registrando 13.271.270 nuove immatricolazioni, in aumento del 2,4% rispetto alle 12.962.714 del 2024. Nonostante il progresso, il mercato rimane ancora al di sotto del 16% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. E' quanto sottolinea l'Unrae, rilevando che sia a dicembre che nell'intero 2025, l'Italia mantiene la quarta posizione fra i 31 mercati europei, restando ultima tra i principali cinque mercati (insieme a Germania, Regno Unito, Francia e Spagna) per la quota di auto a piu' basse emissioni. Ricordando che lo scorso 16 dicembre, la Commissione europea ha presentato il 'Pacchetto automotive', che ora dovra' essere esaminato dal Parlamento europeo e al Consiglio europeo nell'ambito del cosiddetto Trilogo, dove potrebbe subire modifiche anche sostanziali rispetto alla versione iniziale, tra le misure proposte dalla Commissione, Unrae, pone particolare attenzione al tema delle flotte aziendali: la proposta prevede che gli Stati membri garantiscano, a partire dal 2030, che una quota minima delle nuove immatricolazioni di veicoli delle grandi imprese sia costituita da veicoli a zero o basse emissioni, con obiettivi specifici per i veicoli a emissioni zero.

'Obiettivi cosi' ambiziosi sono raggiungibili e sostenibili per l'Italia solo a patto di rivedere la fiscalita' per le aziende clienti in chiave "green". Imporre alle aziende investimenti su auto a zero o basse emissioni senza i necessari fattori abilitanti, puo' impattare sulle decisioni di rinnovo delle flotte e penalizzare il mercato', dichiara Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, l'associazione delle Case auto estere che operano in Italia.

