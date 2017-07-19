Auto Europa: Unrae, 2025 leggermente positivo ma ancora -16% sul pre-pandemia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - 'Nel 2025 la quota Bev negli altri 30 Paesi europei ha raggiunto il 21,2%, quasi 3 volte e mezzo superiore alla nostra', prosegue Cardinali. 'La materia fiscale e' di esclusiva competenza nazionale, quindi anche l'Italia deve fare la propria parte per non rimanere fanalino di coda nel continente europeo. E' necessario puntare a raggiungere almeno la media europea, per evitare di essere considerati un mercato "di serie B", tenendo conto di tutti gli investimenti che i Costruttori stanno effettuando sui veicoli a zero o basse emissioni', conclude il direttore generale dell'Unrae.

Da anni Unrae sottolinea che un elemento fondamentale per favorire la mobilita' a zero emissioni e' la revisione in chiave "verde" del trattamento fiscale delle auto aziendali, attraverso interventi che prevedano l'aumento di detraibilita' dell'Iva e deducibilita' dei costi, oltre alla riduzione del periodo di ammortamento. Per approfondire questi temi e individuare soluzioni concrete, Unrae auspica fortemente l'apertura di un tavolo di confronto interministeriale, che sia mirato, continuativo e orientato all'assunzione di decisioni.

