Auto Europa: Promotor, 2019 chiude in bellezza, possibili difficolta' in 2020

Fine anno sostenuta da smaltimento vetture con emissioni Co2 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Il dato di dicembre 2019 sulle immatricolazioni di auto in Europa (Ue+Efta) e' stato "un risultato molto positivo, dovuto sia al fatto che in quasi tutti i Paesi vi e' stato un giorno lavorativo in piu' sia, e soprattutto, alla forte pressione sul mercato delle case e dei concessionari per smaltire vetture con emissioni di Co2 che ne avrebbero compromesso la vendita nel 2020". Cosi' il Centro Studi Promotor ha commentato i dati Acea, con le immatricolazioni aumentate per il quarto mese consecutivo, segnando una crescita del 21,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno a oltre 1,26 milioni di unita', il livello piu' alto di dicembre registrato finora. "Meno brillante, anche se positivo" il consuntivo dell'intero 2019, che ha chiuso a quota 15,8 milioni, facendo registrare una crescita dell'1,2% dovuta a incrementi in 20 dei 31 mercati dell'area. Da un punto di vista geografico, "come sempre, quasi i tre quarti delle immatricolazioni dell'area riguardano i cinque maggiori mercati e cioe' quelli di Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna" e, in particolare, in Francia "il risultato delle vendite avrebbe potuto essere migliore se la demonizzazione del diesel non avesse indotto un numero significativo di potenziali acquirenti" a rinviare la sostituzione di vetture diesel. "Il mercato dell'auto dell'area Ue+Efta ha chiuso il 2109 senza infamia e senza lode, mentre il 2020 si presenta con notevoli difficolta' essenzialmente per le ulteriori restrizioni sulle emissioni di Co2 e per il persistere degli effetti negativi della demonizzazione del diesel", ha detto Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor.

Ars

