Auto Europa: Anfia, target Ue su elettrico vanno rivisti, mercato indietro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - 'L'Europa dell'auto fatica a ripartire e registra soltanto un +0,9% da gennaio a settembre 2025 (dati per l'Unione europea).

L'Europa e' la sola regione del mondo a non aver recuperato i livelli di vendita pre-covid, con un gap di oltre 1,85 milioni di veicoli'. Cosi' Roberto Vavassori, presidente di Anfia, commentando i dati auto pubblicati da Acea.

'Parallelamente, i dati del cumulato riferiti alla mobilita' elettrica non sono incoraggianti: se e' vero che le vendite di auto Bev nei primi nove mesi dell'anno registrano complessivamente in Ue un rialzo a doppia cifra (+24,1%), dovremo tuttavia rivedere al ribasso le previsioni a fine anno. Pur ipotizzando, infatti, una crescita allineata ai ritmi di quella corrente, probabilmente non toccheremo la quota preventivata del 18%, a riprova che i target Ue per la riduzione delle emissioni di Co2 al 2030, stando alle condizioni attuali, sono impossibili da raggiungere', continua Vavassori, ribadendo 'la necessita' di una revisione pragmatica di questi target, che tenga conto del reale andamento del mercato e che punti a valorizzare la filiera industriale europea in questo momento reso ancor piu' critico dalla concorrenza cinese, dall'aumento dei costi di produzione e dall'incertezza delle politiche di incentivazione'.

