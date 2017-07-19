Auto Europa: Anfia, note positive in 2025 ma proposte Ue su Co2 ancora inefficaci
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - 'In linea con le previsioni, il mercato auto dell'Unione europea chiude il 2025 al di sotto degli 11 milioni di unita' (+1,8%). Il mese di dicembre prosegue il trend di lieve crescita (+5,8%) evidenziato nel secondo semestre dell'anno. Nota positiva per le vetture elettriche, la cui quota nel 2025 sale al 17,4% contro il 13,6% del 2024 - pur restando al di sotto del target di Co2 previsto al 2025. Grazie anche al contributo delle ibride plug-in (9,4% di quota), le auto ricaricabili rappresentano nell'anno oltre un quarto delle immatricolazioni (26,8% di quota)'. Cosi' Roberto Vavassori, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). 'In questo contesto, ribadiamo che la proposta di revisione del Regolamento Co2 per gli autoveicoli leggeri presentata dalla Commissione europea lo scorso dicembre risulta inefficace rispetto alle reali esigenze che la transizione del settore automotive ha messo in evidenza in questi anni. Tra le nostre richieste, l'estensione della flessibilita' sulle sanzioni a 5 anni, l'abbassamento dei target affinche' restino ambiziosi ma realistici, maggiore spazio alla neutralita' tecnologica prima del 2035 e l'introduzione di un carbon correction factor (CCF)', continua Vavassori. Infine, 'considerata la complessita' del processo di decarbonizzazione del trasporto su strada, e' impensabile realizzarlo soltanto attraverso l'imposizione di target all'industria. Occorre agire anche sul parco circolante europeo incentivandone in maniera strutturale il rinnovo', conclude il presidente Anfia.
