Auto: eBay, 1 italiano su 2 rinuncia a manutenzione per motivi economici

Il 44% automobilisti sceglie pezzi ricambio usati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Piu' di 1 automobilista italiano su due ha dichiarato di aver rinunciato (17%) o posticipato (38%) la manutenzione del proprio veicolo per motivi economici. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Ipsos per eBay secondo cui per contenere le spese, 7 automobilisti su 10 hanno tagliato alcune voci del budget personale, in particolare mangiare fuori (39%), shopping (33%), uscite (33%), viaggi (29%) e cura della persona, come andare dall'estetista o dal parrucchiere (18%). Inoltre il 44% di chi possiede un'auto ha gia' acquistato ricambi usati o rigenerati e, tra questi, oltre 1 su 3 dichiara di averlo fatto piu' frequentemente rispetto all'anno precedente (37%). A guidare questa tendenza e' anche la percezione di un risparmio concreto: piu' della meta' degli automobilisti ritiene che un ricambio usato o rigenerato possa costare fino al 50% in meno rispetto a uno nuovo. E la combinazione tra prezzi convenienti, offerte e sconti e comodita' di acquistare da casa rende l'e-commerce un canale sempre piu' strategico: il 33% acquista online , trovando in piattaforme come eBay un punto di riferimento affidabile e vantaggioso.

Lab-com

