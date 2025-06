Auto: eBay, 1 italiano su 2 rinuncia a manutenzione per motivi economici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - 'Osserviamo da tempo un'evoluzione profonda nelle scelte dei consumatori: gli automobilisti italiani sono sempre piu' informati, aperti all'adozione dell'usato e disposti a utilizzare l'online come canale di riferimento. I risultati di questa ricerca - afferma Francesco Faa' di Bruno, Head of Motors Francia e Italia eBay - confermano cio' che osserviamo ogni giorno su eBay: una crescita costante anno su anno della categoria ricambi e accessori per auto e moto, trainata dalla domanda di prodotti usati e rigenerati. Cio' ha portato, nel 2024, la categoria Motori a essere la piu' performante su eBay in Italia. In questo contesto, il nostro obiettivo e' di continuare a essere il punto di riferimento per chi cerca soluzioni accessibili e affidabili per la manutenzione del proprio veicolo'.

