Auto: Drivalia, per noleggi estivi il 54% sceglie elettrico, termici in calo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - "Da un lato, il sorpasso storico delle motorizzazioni a zero e basse emissioni, che superano il 50% delle preferenze, dimostra una maturita' ormai strutturale verso un turismo sostenibile.

Dall'altro, l'aumento dell'anticipo di prenotazione e della durata dei noleggi risponde all'esigenza di ottimizzare tempi e costi, trasformando il noleggio nel pilastro di un viaggio piu' consapevole", ha aggiunto Piccolino. L'analisi demografica conferma la forte attrattivita' dell'Italia per il turismo estero (il 61% delle prenotazioni arriva dall'estero). In cima alla classifica dei paesi di provenienza svetta l'Italia con il 38%, seguita a ruota dalla Germania che, con il 26% delle prenotazioni, si conferma il primo mercato estero. Seguono le prenotazioni dagli Stati Uniti (17%) e dalla Francia (15%). Numeri che certificano l'appeal internazionale del Paese per le vacanze estive. A livello geografico, il Sud e le Isole sono premiate come destinazioni piu' richieste guidate da Sicilia, Sardegna e Puglia. La Sicilia conquista il vertice della classifica, concentrando il 16,9% delle prenotazioni totali. Seguono la Sardegna con il 15,8% e la Puglia con il 14,5%.

L'attrattivita' delle isole si fa ancora piu' marcata se si analizza il sotto-segmento dei clienti che scelgono vetture elettrificate (Bev e Phev): in questo caso la Sardegna sale al primo posto con il 19,2% delle preferenze, seguita da Sicilia e Puglia, entrambe al 16,2%.

Ars

(RADIOCOR) 18-07-26 12:24:17 (0231) 5 NNNN