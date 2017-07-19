Auto: Dl proroga a ottobre 2027 introduzione limitazioni a diesel Euro 5 (bozza)

In Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 set - Slitta di un anno, dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lo prevede una bozza del decreto legge "Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5" oggi all'esame del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento interviene sul Dl del 12 settembre 2023 all'articolo 1, comma 2, quarto periodo sostituendo il termine dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027. La proroga e' decisa, si legge "considerata la straordinaria necessita' e urgenza di evitare, a decorrere dal 1 ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilita' dei cittadini, sulla continuita' dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria previsti dalla normativa europea e nazionale". La proroga riguarda le autovetture e i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 diesel Euro 5.

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(RADIOCOR) 24-09-26 17:02:45 (0519)GOV 5 NNNN