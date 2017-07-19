Auto: Compass, credito al consumo per acquisto -2,68% a 23,9 mld in 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Il credito continua ad avere un peso rilevante nel mercato dell'auto, sostenendo gli acquirenti anche nelle fasi di incertezza economica. Infatti, il credito al consumo finalizzato all'acquisto di auto che si attesta a 23,9 miliardi di euro nel 2025 (-2,68% rispetto ai volumi del 2024) e continua a rappresentare oltre l'80% dei prestiti finalizzati tramite esercizi convenzionati (29,1 miliardi, -2,7% sul 2024). E' quanto emerge dall'Osservatorio Compass - Speciale Auto 2026, secondo cui sul nuovo, le erogazioni si fermano a 16,59 miliardi (-3,3%), con 840.000 operazioni (-5,1% rispetto al 2024) e un ticket medio di 19.750 euro (+1,9%). L'usato tiene meglio: 6,16 miliardi di erogato (-1,8%), 396.000 operazioni (-1,2%) e ticket medio di 15.500 euro. La geografia dei finanziamenti resta concentrata: la Lombardia pesa per il 19% delle pratiche liquidate, seguita da Lazio e Campania (11% ciascuna). Sul fronte anagrafico, il mercato e' trainato dalla fascia 51-64 anni; sotto i 40 anni pesa di piu' il finanziamento per l'usato, coerente con budget piu' contenuti e una maggiore sensibilita' al prezzo.

Per chi ha gia' comprato negli ultimi due anni, il pagamento immediato resta la scelta preferita (42%), seguito dal finanziamento tradizionale a rate (25%) e dalla formula del valore futuro garantito (25%), che tocca il 31% tra i ceti medio-alti. 'Il quadro che ci restituisce l'Osservatorio e' quello di un mercato auto nel quale ad ogni acquisto sembra corrispondere una rinuncia, spesso maturata solo nella fase finale prima della decisione", ha detto Luigi Pace, direttore centrale marketing e innovation di Compass, sottolineando che "quasi meta' di chi non ha comprato lo ha deciso a trattativa avviata, dopo aver gia' chiesto un preventivo: il punto critico non e' quindi il desiderio di mobilita', ma la sostenibilita' economica della scelta".

Ars

(RADIOCOR) 23-05-26 12:22:08 (0244) 5 NNNN