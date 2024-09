Auto: colloquio di Urso con ministro Repubblica Ceca su situazione settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - In vista del Consiglio competitivita' del prossimo 26 settembre, proseguono i confronti bilaterali del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i ministri Ue sulla crisi che sta interessando il settore automotive in Europa e i relativi impatti produttivi e occupazionali. Come indicato in una nota del Mimit, oggi Urso ha avuto un colloquio in video conferenza il ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, Jozef Sikela. Secondo la nota, nell'incontro e' stata 'riscontrata una piena sintonia tra le posizioni dell'Italia e quelle della Repubblica Ceca sulla necessita' di rivedere la politica europea sull'auto'. In apertura, Urso ha espresso la sua solidarieta' alle popolazioni ceche colpite dall'alluvione e si e' congratulato con Sikela per la recente designazione a Commissario europeo per la Cooperazione internazionale. Il ministro Urso ha poi illustrato all'omologo ceco i punti chiave della sua proposta di politica industriale europea per il settore dell'auto, che prevede tra l'altro di anticipare dalla fine del 2026 ai primi mesi del 2025 l'attivazione della clausola di revisione prevista dal 'Regolamento in materia di emissioni di Co2 delle autovetture nuove e dei veicoli leggeri'. Proposta, quest'ultima, condivisa e rilanciata oggi anche dall'Acea, l'associazione dei produttori automobilistici europei.

L'incontro odierno segue i colloqui che il ministro Urso ha avuto nei giorni scorsi, prima con l'omologo austriaco Martin Kocher, poi con lo spagnolo Carlos Cuerpo. Urso presentera' inoltre la sua proposta di politica industriale europea per il settore automotive durante l'incontro con Confindustria e i sindacati, previsto per lunedi' prossimo alle ore 16 presso il Mimit.

