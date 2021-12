Auto: Cite, phase out per le nuove con motore a combustione interna entro 2035 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - In tale percorso, spiega la nota, occorre mettere in campo tutte le soluzioni funzionali alla decarbonizzazione dei trasporti in una logica di 'neutralita' tecnologica' valorizzando, pertanto, non solo i veicoli elettrici ma anche le potenzialita' dell'idrogeno, nonche' riconoscendo, per la transizione, il ruolo imprescindibile dei biocarburanti, in cui l'Italia sta costruendo una filiera domestica all'avanguardia. Per quanto riguarda i costruttori di nicchia, misure specifiche potranno essere eventualmente valutate con la Commissione europea all'interno delle regole comunitarie.

