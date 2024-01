Auto: cinese Byd supera Tesla per veicoli elettrici consegnati nel III trim 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - La casa automobilistica cinese Byd ha superato la rivale americana Tesla per numero di veicoli elettrici consegnati in tutto il mondo nel quarto trimestre del 2023. Una pole position che potrebbe essere destinata a mantenere grazie al forte sostegno delle autorita' cinesi, che stanno dando impulso al mercato locale. Il produttore americano ha annunciato di aver consegnato 484.507 veicoli elettrici nell'ultimo trimestre del 2023, collocandosi per la prima volta in assoluto al secondo posto dietro l'azienda cinese, che tra ottobre e dicembre dello scorso anno ha consegnato 526.409 veicoli elettrici, secondo i dati pubblicati nei comunicati stampa.

Byd e' uno dei marchi di veicoli elettrici piu' importanti in Cina, il gruppo ha smesso di produrre auto con motore a combustione nel 2022 per concentrarsi su modelli ibridi ed elettrici. Nell'arco dell'intero anno, il gruppo americano ha mantenuto pero' la sua posizione di numero uno con 1,81 milioni di veicoli consegnati in tutto il mondo, con un aumento del 38% in un anno, mentre Byd ha consegnato ai suoi proprietari 1,57 milioni di veicoli (+73%).

Red-Mar

