Auto Cina: vendite luglio -6,4% nonostante accelerata veicoli "verdi"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - In luglio le vendite di auto in Cina sono calate del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nonostante l'accelerata degli acquisti di veicoli "verdi". Il mese scorso, come ha indicato la Federazione cinese dei costruttori di auto (Cpca), sono state immatricolati 1,52 milioni di vetture, contro gli 1,57 milioni di giugno e gli 1,62 milioni di luglio 2020, mese in cui si era vista una ripresa dopo il crollo registrato durante la prima ondata della pandemia. La Cpca ha fatto sapere che il settore auto cinese, nonostante il miglioramento della situazione sul fronte sanitario, e' "messo sotto forte pressione" dalle interruzioni della supply chain provocate dalla mancanza di chip, cosa che "indebolisce le vendite". Questo nonostante il balzo delle immatricolazioni di veicoli "green" (+203% a 246.000 unita'), con quelle di vetture completamente elettriche in rialzo del 205% a 198.000.

Ars

(RADIOCOR) 10-08-21 16:57:18 (0337) 5 NNNN