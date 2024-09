Auto: Caiumi (Confindustria Emilia), settore soffre, non piangersi addosso ma agire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 04 set - Tra i settori piu' in difficolta' in Emilia c'e' 'l'automotive non di lusso, che abbiamo la fortuna di ospitare sul nostro territorio. E' un settore che sta soffrendo". Lo ha detto Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, a margine dell'assemblea dell'associazione, che si tiene a Bologna Fiere nell'ambito di Farete, la due giorni di networking, promossa e organizzata da Confindustria Emilia, dedicata alle imprese, che qui possono stringere o rinsaldare relazioni e sviluppare opportunita' di business nazionale ed internazionale. "Posso dire che e' competizione economica, ma e' anche non strategia da parte della comunita' europea, stiamo vivendo le conseguenze di quello che avevamo previsto.

Non dobbiamo piangerci addosso, ma agire per rimetterci in carreggiata velocemente", ha detto.

