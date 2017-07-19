Auto: Bruno (Stellantis), Made in Europe leva per favorire industria, ma va calibrata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - "Il Made in Europe e' una leva per favorire la base industriale europea, ma ovviamente va calibrata bene, perche' non bisogna avere troppa apertura ai contenuti extra Europa, perche' altrimenti il concetto stesso di Made in Europe va a cadere". Lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italy, durante uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore. Secondo la manager, "e' condivisibile il principio di sostegni e di incentivi legati alla produzione europea, ma e' ovvio che poi gli incentivi devono essere tali da coprire gli extra costi della produzione europea", fermo restando che "e' fondamentale investire e rafforzare la filiera europea".

Ars

(RADIOCOR) 20-05-26 16:10:43 (0553) 5 NNNN