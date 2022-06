Auto: Bernini (Fi), conferma accordo Ue su 2035 errore con gravi conseguenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - "L'accordo in sede di Consiglio Ue Ambiente, mantenendo il blocco delle auto non elettriche a partire dal 2035, e' per noi del tutto insoddisfacente, perche' nonostante qualche apertura marginale e' stata sostanzialmente confermata la linea dura improvvidamente decisa dal Parlamento europeo". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Le conseguenze per il nostro settore automotive - rileva in una nota - saranno pesantissime: il divieto di vendita dei veicoli alimentatati a benzina e a diesel costituisce un assist senza precedenti alla Cina, che e' la principale produttrice di batterie per le auto. L'Europa si pone cosi' in una condizione di dipendenza, perche' da sola non e' in grado di garantire un accesso strategico alle materie prime cruciali per la mobilita' elettrica. Siamo quindi di fronte a un errore grave, di cui si continua a non valutare in modo appropriato gli effetti negativi su un'industria trainante e sull'occupazione".

