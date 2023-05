Auto: Bernabe', serve piu' tempo per gestire transizione industria e occupazione

Ma strada verso elettrificazione e' gia' tracciata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - La strada dell'auto e' tracciata verso l'ettrificazione ma servirebbero altri tempi per gestire la transizione dell'industria e l'impatto sociale sull'occupazione. Lo ha detto Franco Bernabe', presidente Acciaierie d'Italia, durante l'incontro 'Il 2035 come dei motori diesel e benzina e' un obiettivo possibile?', nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. 'Le auto hanno un footprint carbonico dell'8% rispetto al totale, il trasporto pesante vale il 9%, altri trasporti (aereo e marittimo) valgono il 7-8%', ha premesso Bernabe', sottolineando che 'l'auto elettrica e' alimentata da energia elettrica che non sempre e' verde. Oggi l'energia viene soprattutto da carbone, gas e atomica. E in piu' ci sono i problemi a monte: produzione di cobalto e nichel - altamente inquinante - e poi a valle lo smaltimento delle batterie'. Quindi, ha continuato Bernabe', 'c'e' un problema serio. Bisogna valutare dall'inizio alla fine la produzione di auto elettriche' che 'non vuol dire che non si deve andare nella direzione' della transizione, pero' vuol dire affrontare un problema piu' complesso. A questo bisogna unire il fatto che per la produzione di auto elettriche servono mediamente la meta' del componenti di un'auto con motore a combustione interna, quindi in Italia, per esempio, 'c'e' una filiera che viene a mancare'. In piu', ha continuato Bernabe', 'la Cina ha il 60% del parco installato di auto elettriche. La Cina produce i pezzi e poi li porta dove serve montarli. Cosi' i player cinesi diventeranno quelli che hanno il predominio, questo significa dover affrontare un processo di riconversione di cui io non vedo spazi a livello occupazionale'. In conclusione, per Bernabe', 'andiamo in quella direzione ma servirebbero tempi per gestire la transizione anche sociale che sara' molto complessa'.

