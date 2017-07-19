Auto: Arete', mezzo preferito da 67% italiani che vivono in provincia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Nelle citta' italiane di medie dimensioni l'auto resta l'opzione principale, 'quasi obbligata', per gli spostamenti abituali degli italiani, la cui soddisfazione per l'offerta di mezzi pubblici e' decisamente deficitaria. Sei cittadini su dieci concordano con le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 nel centro delle citta'. Secondo la ricerca "La mobilita' dell'altra Italia", realizzata dalla societa' di consulenza di Arete', su un campione di 10 citta' di provincia con popolazione sotto i 250.000 abitanti, il 67% degli intervistati usa abitualmente l'auto; solo il 12% si affida ai mezzi pubblici; il 12% riesce a muoversi soprattutto a piedi; micro-mobilita' e due ruote (bike+ebike) si fermano complessivamente all'8%. A spingere verso l'auto e' soprattutto il bisogno di velocita' negli spostamenti (54% delle risposte) e la percezione di un'offerta di trasporto pubblico insufficiente (29%). Solo il 36% del campione si dichiara soddisfatto dei mezzi pubblici.

