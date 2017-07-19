Auto: Arete', mezzo preferito da 67% italiani che vivono in provincia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - La survey Arete' ha indagato anche l'opinione dei cittadini sulle restrizioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 promosse da diverse amministrazioni comunali: il 60% del campione si dice favorevole a queste limitazioni. Le motivazioni principali? Il miglioramento della qualita' dell'aria (55%), la necessita' di rientrare nei parametri previsti a livello europeo (21%) e la possibilita' di alleggerire il traffico urbano nelle zone centrali (24%). Guardando al futuro, si conferma una lenta transizione verso una nuova mobilita' che vede l'auto meno presente: il 50% degli italiani che vivono in citta' di provincia resta convinto che l'auto rimarra' il principale strumento per i propri spostamenti, il 24% sostiene che si affidera' ai mezzi pubblici, il 13% continuera' a muoversi a piedi, mentre in prospettiva aumentera', almeno nelle intenzioni, l'uso di bicicletta ed e-bike che passera' dall'attuale 5% al 9%.

'La nostra nuova instant survey sulle citta' di provincia italiane evidenzia uno spaccato della mobilita' italiana diverso da quello riscontrato nelle aree metropolitane', ha commentato Massimo Ghenzer, presidente di Arete'. 'Una fotografia in cui l'auto e' protagonista degli spostamenti per l'assenza di alternative rapide ed efficaci e nel quale anche i piu' moderni servizi di auto condivisa restano marginali: solo 1 su 100 utilizza il car sharing e il 12% ha sperimentato il car pooling. Intanto, gli italiani auspicano che in futuro possa migliorare l'efficienza dei servizi pubblici per avere un'alternativa valida al trasporto privato', ha aggiunto.

