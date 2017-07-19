Auto: Arete', il 75% dei giovani pronto a comprare una vettura "made in China" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il tema economico resta determinante, con i potenziali acquirenti disposti a prendere in considerazione un modello cinese a condizione di spendere al massimo 30.000 euro, soglia entro cui e' gia' oggi disponibile sul mercato un'ampia offerta di modelli. In merito alle motorizzazioni le nuove generazioni non hanno dubbi: quasi la meta' sceglierebbe un'auto ibrida, nelle diverse configurazioni disponibili, mentre il 34% guarda all'elettrico puro. Solo il 20% continuerebbe a preferire un modello benzina. Persistono, tuttavia, alcune aree di diffidenza tra i consumatori ancora scettici verso i marchi cinesi. I principali dubbi riguardano il servizio post-vendita, considerato potenzialmente debole dal 23% degli intervistati, e l'affidabilita' generale dei veicoli, guardata con timore dal 22% del campione. Una percezione che appare legata soprattutto alla limitata conoscenza diretta dei prodotti e dei brand. 'La nostra analisi si concentra sui clienti che saranno sempre piu' decisivi nel mercato automotive del prossimo futuro e dimostra con chiarezza come i brand cinesi abbiano ormai quasi completamente colmato il gap reputazionale che inizialmente li separava dai marchi tradizionali', commenta Massimo Ghenzer, presidente di Arete'. 'Addirittura 8 italiani su 10 li considerano oggi piu' avanzati dal punto di vista tecnologico rispetto ai competitor europei e giapponesi. Il prezzo continua a essere una leva importante, ma non e' piu' il principale driver di scelta: i giovani cercano innovazione, elettrificazione e qualita', e trovano nei brand cinesi un'offerta sempre piu' competitiva e accessibile', aggiunge.

Interessante, infine, anche il dato relativo alle fonti di informazione utilizzate dai giovani prima dell'acquisto di un'auto: il 41% si affida ai siti specializzati e alle piattaforme online, il 18% continua a preferire il rapporto diretto con il concessionario, mentre il 17% costruisce la propria opinione attraverso i social media.

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(RADIOCOR) 07-06-26 14:26:49 (0274) 5 NNNN