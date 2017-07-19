Auto: Aniasa-Bain, al centro mobilita' 76% italiani ma costi frenano acquisti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Secondo il sondaggio, per tornare a valutare l'acquisto di un'auto, gli italiani indicano tre leve principali: incentivi pubblici (30%), sconti sui prezzi di listino (26%) e maggiore flessibilita' finanziaria (12%). Sul fronte dei costi, l'indagine evidenzia come il problema dell'accessibilita' economica sia destinato a diventare uno dei temi centrali del settore: dal 2013 a oggi il prezzo medio delle automobili e' aumentato del 52%, mentre il reddito familiare e' cresciuto soltanto del 29%. A incidere sono stati diversi fattori, tra cui gli effetti della crisi delle catene di approvvigionamento successive alla pandemia, l'inflazione, l'aumento dei listini e delle dotazioni di sicurezza, l'elettrificazione delle gamme e il progressivo spostamento della domanda verso segmenti piu' elevati, con una presenza crescente dei Suv e il ridimensionamento delle vetture piu' compatte. Il risultato e' un netto peggioramento del rapporto tra costo dell'auto e capacita' di spesa delle famiglie: se nel 2000 erano sufficienti circa 5 mensilita' medie nazionali per acquistare una vettura nuova, oggi ne servono mediamente 11 (includendo anche gli introiti da capitali). Anche sul fronte delle motorizzazioni alternative emerge un approccio prudente. Il principale ostacolo all'acquisto di un'auto elettrificata resta il costo percepito, indicato dal 51% degli intervistati, seguito dalla disponibilita' delle infrastrutture di ricarica (28%). Un ulteriore 7% dichiara di preferire le motorizzazioni tradizionali per passione o abitudine. Lo studio evidenzia inoltre una forte correlazione tra diffusione delle vetture ricaricabili e reddito disponibile: le regioni con il Pil pro capite piu' elevato, in particolare nel Centro-Nord e soprattutto Lombardia e Veneto, sono anche quelle che registrano la maggiore penetrazione di veicoli elettrificati.

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(RADIOCOR) 25-06-26 10:00:30 (0223) 5 NNNN