Auto: Aniasa, noleggio al 27% di quota in immatricolazioni III trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - Le immatricolazioni del noleggio veicoli (auto e veicoli commerciali leggeri) confermano i segnali positivi emersi nella prima parte dell'anno: +26,98% e' il risultato del terzo trimestre, che contribuisce a portare il dato cumulativo del noleggio da gennaio a settembre a +10,31%. Nel terzo trimestre tutti gli indicatori sono positivi: il noleggio a lungo termine vetture (+17,68%), quello dei veicoli commerciali leggeri (+30,79%), il noleggio a breve termine vetture (+66,71%) e quello dei veicoli commerciali leggeri (+15,29%). Nel cumulato annuo, invece, la prestazione dei veicoli da lavoro rimane ancora sottotono, sia nel noleggio a breve termine sia nel lungo. E' quanto emerge dall'analisi trimestrale sul settore del noleggio veicoli promossa da Confindustria Aniasa e Dataforce. Da luglio a settembre il settore del noleggio ha immatricolato 95.608 veicoli (+23,79%), di cui 77.167 vetture (+22,73%) e 18.441 commerciali leggeri (+28,39%). La quota del noleggio sull'intero mercato sfiora il 27%: in ambito vetture la quota e' del 24,6%, nel settore dei mezzi da lavoro e' salita addirittura al 45,3%.

