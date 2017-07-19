Auto: Aniasa, noleggio al 27% di quota in immatricolazioni III trimestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - 'I dati dei primi 9 mesi dell'anno confermano come il settore del noleggio veicoli costituisca un motore strategico della transizione ecologica del parco circolante nazionale e un attore primario per la mobilita' aziendale, turistica e cittadina del nostro Paese. Con un mercato dei privati costantemente in calo, la quota di nuove immatricolazioni del comparto si avvicina al 32% e la crescente flotta di veicoli, che ha raggiunto quota 1 milione e 500mila unita', testimonia la fondamentale rilevanza anche per l'industria automotive', ha dichiarato il presidente Aniasa, Alberto Viano. 'In vista della prossima Legge di Bilancio, ormai alle porte, vanno superati i numerosi 'dazi occulti' che frenano lo sviluppo e gli investimenti in mobilita' pay-per-use. Su tutti, la detraibilita' dell'Iva limitata al 40%, la limitata deducibilita' dei costi delle auto aziendali, unica in Europa, l'incremento di tassazione sulle auto fringe benefit se non alla spina e la complessa tassazione locale su immatricolazioni e proprieta'', ha aggiunto, concludendo che 'chiediamo al Governo un intervento concreto finalizzato a definire un quadro fiscale con regole chiare che semplifichino la mobilita' delle imprese italiane, contribuendo a rendere piu' sicuro e sostenibile il parco circolante nazionale, nel rispetto di una reale neutralita' tecnologica'.

Nel noleggio a lungo termine di auto l'alimentazione piu' diffusa nel 2025 e' quella a benzina (comprese le mild hybrid) con una quota del 42,8%. Calo molto evidente, invece, per le diesel: -23,3% (anche in questo caso comprese le mild-hybrid) nel terzo trimestre, e hanno ridotto la loro quota di mercato al 28,8% (l'anno scorso costituivano invece l'alimentazione piu' diffusa nel Nlt) e quota sotto il 28% da inizio anno. Le 'ibride vere', ossia full e plug-in, nel terzo trimestre hanno cumulativamente superato il 27% del mercato del noleggio a lungo termine. Nel cumulato 2025 Hev+Phev si attestano al 21% di quota. Le auto elettriche continuano a crescere in maniera importante nel noleggio a lungo termine: +41,7% nel III trimestre, +47,2% nel 2025. La quota delle Bev nel Nlt ormai e' attorno al 7%, contro quella del totale mercato che viaggia al 5%. Le auto a gas sono in crescita (+170% nel terzo trimestre) ma comunque rimangono confinate su volumi e quote di mercato trascurabili (poco piu' dell'1%), contrariamente a quanto avviene nel mercato dei privati. Nel noleggio a breve termine, benzina (sotto al 40% di quota nel terzo trimestre, ma al 60,5% nei 9 mesi del 2025), diesel (20%) e plug-in hybrid (25,2%) si spartiscono quasi tutto il mercato delle auto. Le immatricolazioni di auto a benzina nel Nbt sono in leggera crescita, quelle delle diesel sono calate del 14,8% nel trimestre e addirittura del 40,4% nell'anno. La quota di mercato delle plug-in hybrid da gennaio a settembre, nonostante il formidabile avanzamento del terzo trimestre, e' del 7,4%, mentre le full hybrid superano il 12%.

