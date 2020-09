Auto: Aniasa, in 2019 nuovo record furti veicoli a noleggio a breve termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Nel 2019 si e' registrato un nuovo record di furti per le auto a noleggio a breve termine. Secondo i dati forniti da Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici), lo scorso anno sono state 1.800 le vetture e i furgoni sottratti, quasi 5 ogni giorno, in crescita dell'11% rispetto al 2018. Per l'associaizone si tratta di un trend preoccupante, in decisa controtendenza rispetto al graduale calo del fenomeno dei furti d'auto nel nostro Paese e che produce un danno per gli operatori pari a 12,5 milioni di euro (+22% rispetto ai 10,2 milioni del 2018). Il 90% degli episodi si concentra in 5 Regioni: Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia. Migliorano, tuttavia, i recuperi: nel 2019 sono stati recuperati dai furti 890 mezzi, contro i 790 dell'anno precedente (+12,5%). Il tasso di recupero per le auto a noleggio a breve termine e' quasi del 50%, contro il 36% della media nazionale. Questo, secondo Aniasa, e' merito delle societa' del settore che negli ultimi anni hanno dotato la propria flotta di efficaci dispositivi telematici in grado di supportare le Forze dell'Ordine nel rilevamento della posizione del veicolo e di guidarle al recupero. 'I nostri ultimi dati confermano e se possibile consolidano il negativo primato europeo e mondiale del nostro Paese nella graduatoria delle nazioni piu' colpite dalla piaga dei furti d'auto. La crisi economica degli ultimi anni ha spinto le organizzazioni criminali a puntare con crescente interesse verso questo redditizio business e, in particolare, verso la crescente flotta delle auto a noleggio a breve termine", evidenzia Giuseppe Benincasa, direttore generale di Aniasa

Si tratta, continua, di "numeri significativi, cui si aggiungono quelli del noleggio a lungo termine e del car sharing e che portano a un totale di oltre 6.000 unita' le vetture rubate ogni anno alle societa' di mobilita' pay-per-use (lungo termine, breve termine e car sharing). Un fenomeno che in una fase di crisi acuta dell'industria turistica e di recessione economica mette a rischio la sopravvivenza di alcuni operatori meno strutturati'.

Com-Fla-

