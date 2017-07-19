Auto: Aniasa, Fiat Panda si conferma la vettura piu' noleggiata in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Nella classifica del 2025 la Fiat Panda si conferma il modello piu' noleggiato nel lungo termine, con un totale di circa 19.400 unita' da gennaio a dicembre (+2,2%), con ampio distacco sugli altri modelli della Top 5 del noleggio a lungo termine. Pero', se si guarda al solo quarto trimestre, la prima posizione e' stata conquistata dalla Volkswagen Tiguan, che risulta seconda al termine dell'anno, in crescita nelle immatricolazioni di noleggio a lungo termine del 25,9%. Le posizioni seguenti della Top 5 Nlt autovetture dell'intero anno sono: terza Bmw X1 (+15,8%), quarta Renault Clio (+42,6%) e quinta Peugeot 3008 (+92,6%). Tra i veicoli commerciali leggeri, il modello piu' noleggiato e' una conferma: il Fiat Doblo', con immatricolazioni quasi raddoppiate (+81,6%). Nelle posizioni successive Fiat Ducato (+8,9%), Ford Transit (-7,4%), Fiat Scudo (+39,9%) e Ford Transit Custom (-10,9%). E' quanto emerge dall'analisi promossa da Aniasa, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilita' pay-per-use e dalla societa' di analisi di mercato Dataforce. Nel noleggio a breve termine (Nbt) la Top 5 delle vetture alla fine del 2025 vede salire al primo posto la Byd Seal U, un modello che nel 2024 non era nemmeno in classifica perche' in fase di lancio in Italia. Al secondo posto la MG 3 (+1.208,6%), seguita da Fiat Panda (-7,1%) che e' terza anche sul quarto trimestre, Peugeot 208 (+379,4%) e Fiat 600 (che nel 2024 era praticamente assente in questo comparto). In ambito veicoli commerciali leggeri, Iveco Daily (-28,5%) mantiene il primato, a seguire Fiat Ducato, Byd Etp3, Toyota Proace City e Ford Transit.

