Auto: Anfia-Industriali Torino a Conte, intervenire per sostegno settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Nel dettaglio, tra le misure proposte dall'Unione Industriale di Torino e da Anfia c'e' l'attuazione immediata di incentivi che, oltre a permettere ai consumatori di sostituire la vettura, determinerebbero anche 'una riduzione delle emissioni', si legge nella lettera, 'rinnovando il vetusto parco circolante, e darebbero sostegno alle oltre 300mila famiglie che vivono grazie al settore automotive, facendole tornare al lavoro e risparmiando anche le tante risorse oggi spese per la cassa integrazione'. L'idea e' di estendere l'eco-bonus attualmente in vigore anche alle auto ad alimentazione alternativa con emissioni medie di CO2 da 61 a 95 g/km, allargando cosi' la platea dei beneficiari, pur restando in linea con gli obiettivi europei di graduale decarbonizzazione della mobilita'. E' opportuno anche prevedere incentivi all'acquisto - con o senza rottamazione - di veicoli commerciali leggeri fino a 12 t, con uno schema differenziato per classi di peso e alimentazione. Sarebbe molto utile, infine, l'introduzione di un incentivo all'acquisto delle numerose vetture e veicoli commerciali leggeri attualmente in stock presso i concessionari e i produttori (prodotti fino al 25 marzo 2020), in modo da facilitarne lo smaltimento, evitando blocchi al riavvio della produzione. Oltre alle misure attuabili nel breve termine, i due presidenti chiedono al presidente del consiglio 'azioni ben piu' ampie, impegnative e coordinate, e che il governo italiano si faccia promotore di un'istanza di politica industriale a Bruxelles, presso gli organi comunitari, per attuare una politica di raccordo con le istituzioni europee e di pressione sul livello comunitario', poiche' 'le filiere produttive dell'auto si stanno ridislocando su basi continentali e se le imprese italiane non saranno coinvolte in maniera determinante, si rischia non solo il ridimensionamento economico dell'Italia, ma una perdita di efficacia dell'industria europea nel suo complesso'.

