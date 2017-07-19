Auto: Anfia, settembre positivo per autocarri, veicoli trainati e autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ott - Nel dettaglio, per gli autocarri, nei primi nove mesi del 2025 tutte e quattro le aree geografiche registrano nuovamente una variazione negativa: -12,5% il Nord-Est, -8,5% l'area Sud e Isole, -6,9% il Nord-Ovest e -0,5% le regioni del Centro.

Per classi di peso, a gennaio-settembre 2025 mantengono segno positivo soltanto i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate, in rialzo a tripla cifra (+119,7%). Registrano invece un calo a doppia cifra i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (-18%), i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-17%), i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-8,6%) e i veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (-8,4%). Nei primi nove mesi del 2025, gli autocarri rigidi registrano una flessione del 2%, mentre i trattori stradali chiudono a -13,5%. Nello stesso periodo, calano i veicoli da cantiere (-6%) e registrano una variazione negativa anche i veicoli stradali (-8,2%).

Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi nove mesi dell'anno la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1,5% (era dell'1,8% a gennaio-settembre 2024), per un totale di 310 unita', mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,4% del totale (lo 0,8% a gennaio-settembre 2024). In riferimento ai veicoli trainati, nei primi nove mesi del 2025 si confermano in crescita le regioni del Nord-Est (+18%), l'area del Sud e Isole (+14,4%) e il Nord-Ovest (+12,2%), mentre resta in flessione il Centro (-2,8%). Le marche estere totalizzano 6.585 libretti di circolazione nel mese (+16%); variazione positiva anche per le marche nazionali (+7,6%), con 4.933 libretti.

Per quanto riguarda gli autobus, l'analisi per alimentazione evidenzia che la quota di mercato degli autobus a gas e' del 18% a gennaio-settembre 2025 (era del 24,5% nei primi nove mesi del 2024), mentre gli elettrici, ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 29,2% (23,7% a gennaio-settembre 2024). A livello territoriale, infine, nei primi nove mesi del 2025 le immatricolazioni calano a doppia cifra nelle regioni del Nord-Ovest (-37,4%) e del Sud e Isole (-24,6%), mentre recuperano le regioni del Nord-Est (+4,1%) e del Centro (+0,9%).

